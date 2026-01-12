I big del cinema italiano si riciclano a teatro

L’inizio dell’anno vede un interessante intreccio tra cinema e teatro in Italia, con molti nomi noti del grande schermo che si cimentano con la scena teatrale. Da Muccino a Guadagnino, Favino, la Comencini e Martone, fino a Stefano Accorsi, il passaggio tra i due settori arricchisce il panorama culturale nazionale, offrendo nuove opportunità di espressione artistica e coinvolgimento del pubblico.

 Inizio anno “cinematografico” nei teatri italiani. Tra esordi e ritorni, autori e protagonisti del grande schermo si sono dati idealmente appuntamento tra le tre pareti di un palcoscenico: da Muccino a Guadagnino, da Favino alla Comencini e Martone, fino a un habitueé del teatro come Stefano Accorsi. È partita nel fine settimana appena trascorso da Catania la prima tournée da regista teatrale di Gabriele Muccino che per lanciarsi ha scelto di puntare sulla trasposizione della sua “epopea familiare” A casa tutti bene. «All’inizio volevo sfondarle quelle pareti, mi sembrava tutto piccolo. Poi ho capito che lo spazio del teatro è infinito» ha detto il regista presentando l’opera alla stampa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

