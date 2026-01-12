I 10 eventi da non perdere a Bologna dal 12 al 18 gennaio

Ecco una selezione degli eventi più interessanti a Bologna dal 12 al 18 gennaio. Questa settimana offre un ricco panorama di iniziative, tra teatro d'inchiesta, musica elettronica e incontri dedicati alla letteratura. Un’occasione per scoprire diverse sfaccettature culturali della città e partecipare a momenti di interesse generale, nel rispetto di un clima di sobrietà e approfondimento.

C'è solo l'imbarazzo della scelta: dall'impegno civile del teatro d'inchiesta alle sonorità elettroniche senza dimenticare i grandi classici della letteratura: gli appuntamenti in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 eventi da non perdere a Bologna dal 12 al 18 gennaio Leggi anche: Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025 Leggi anche: Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 17 al 23 novembre 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I 10 eventi da non perdere a Bologna dal 12 al 18 gennaio; Guida al weekend: cosa fare, vedere e ascoltare a Bologna questo fine settimana; Concerti da vedere a Bologna nel 2026; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio. I 10 eventi da non perdere a Bologna dal 12 al 18 gennaio - C'è solo l'imbarazzo della scelta: dall'impegno civile del teatro d'inchiesta alle sonorità elettroniche senza dimenticare i grandi classici della letteratura: gli appuntamenti in città ... ilrestodelcarlino.it

Bologna suona Lucio Dalla al Dehon - Venerdì 16 gennaio, a partire dalle 21 al teatro Dehon, la Temporary Band ospiterà alcuni fra i musicisti che hanno accompagnato Lucio Dalla in tour o in studio, per celebrare il ricordo di uno fra i ... ilrestodelcarlino.it

Juventus - Roma 2-1: i gol di Conceicao e Openda nell’EMOZIONANTE Radiocronaca di Francesco Repice

Musica, dalla Romagna a Bologna, i grandi concerti del 2026 da non perdere - facebook.com facebook

Solo noi potevamo perdere contro questo #Bologna. Davvero. Buttare via trofei così mi fa letteralmente impazzire. #NapoliBologna #BolognaInter x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.