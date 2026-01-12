Hummus la ricetta vegetariana a base di ceci

L’hummus, piatto tradizionale mediorientale a base di ceci, rappresenta una scelta gustosa e vegetariana. Questa ricetta, con radici antiche, si è diffusa nel tempo in tutto il bacino del Mediterraneo. Perfetta per chi desidera un’alimentazione equilibrata e ricca di sapori autentici, l’hummus si prepara facilmente e si integra bene in diverse occasioni. Ecco come realizzarlo in modo semplice e genuino.

Se siete amanti dei sapori Mediorientali e preferite mangiare vegetariano allora vi suggeriamo un'antica ricetta che ha origini lontane ma che si è ormai diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. Stiamo parlando dell'hummus di ceci. Pare che sia nata in Libano e poi diffusa nei paesi vicini.

