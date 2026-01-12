Humanity & Inclusion | cos’è l’organizzazione di Alberto Trentini che ha salvato migliaia di vite e vinto il Nobel

Humanity & Inclusion, nota anche come Handicap International, è un’organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1982 in Francia. Con l’obiettivo di supportare persone con disabilità e vittime di guerre e calamità, l’organizzazione ha contribuito a salvare migliaia di vite nel mondo. Riconosciuta per il suo impegno umanitario, Humanity & Inclusion ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, testimonianza del suo impatto globale nel settore umanitario.

