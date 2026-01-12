Humanity & Inclusion | cos’è l’organizzazione di Alberto Trentini che ha salvato migliaia di vite e vinto il Nobel
Humanity & Inclusion, nota anche come Handicap International, è un’organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1982 in Francia. Con l’obiettivo di supportare persone con disabilità e vittime di guerre e calamità, l’organizzazione ha contribuito a salvare migliaia di vite nel mondo. Riconosciuta per il suo impegno umanitario, Humanity & Inclusion ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, testimonianza del suo impatto globale nel settore umanitario.
Humanity & Inclusion è un’organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1982 in Francia con il nome originario di Handicap International. La sua nascita è legata a due medici francesi, Jean-Baptiste Richardier e Claude Simonnot, che insieme a Yves Gaumeton decisero di intervenire nei campi profughi della Cambogia e della Thailandia per assistere le persone colpite dalle mine antiuomo. Nei primi anni di attività, l’organizzazione ha allestito centri ortopedici nei campi profughi di Thailandia, Cambogia, Birmania e Laos, utilizzando attrezzature semplici e facilmente reperibili sul territorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto da oltre 400 giorni senza accuse formali in Venezuela, è stato liberato. Lo ha comunicato il governo italiano. Trentini era stato arrestato il 15 novembre 2024 durante una missione umanitaria con la ong Humanity &
