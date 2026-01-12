Hotel e camping più moderni e sostenibili come accedere ai contributi

La Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato il bando EuReCa Turismo 2021-2027, destinato a sostenere hotel, camping e villaggi turistici nella loro trasformazione. Con 11 milioni di euro di risorse, il programma permette di accedere a contributi per investimenti innovativi e sostenibili, favorendo lo sviluppo di strutture più moderne e rispettose dell’ambiente. Ecco come le imprese del settore possono partecipare e beneficiare di queste opportunità.

11 milioni di euro di risorse per muoverne fino a 60 in investimenti. La Giunta dell'Emilia-Romagna ha dato il via libera al nuovo bando EuReCa Turismo 2021-2027, un piano pensato per spingere alberghi, campeggi e villaggi turistici verso innovazione e sostenibilità.Il 16 febbraio 2026 imprese.

