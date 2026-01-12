Hojlund non parla ancora l'italiano Diletta lo pungola | lui la sorprende in dialetto napoletano

12 gen 2026

Dopo la recente sfida contro l’Inter, Hojlund, ancora alle prime armi con l’italiano, ha sorpreso tutti durante l’intervista. La conduttrice Diletta lo ha pungolato con una domanda, e lui, con spontaneità, ha risposto in dialetto napoletano. Un momento che mostra il suo spirito irriverente e la volontà di immergersi nella cultura italiana, nonostante le difficoltà linguistiche iniziali.

L'attaccante danese non riesce ancora a esprimersi bene nella nostra lingua ma scherza in diretta tv con la conduttrice che lo intervista dopo la sfida con l'Inter. Esclama "mamma mia", per spiegare quanto è stanco. Poi le tre parole in gergo partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

