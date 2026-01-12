Hojlund non parla ancora l'italiano Diletta lo pungola | lui la sorprende in dialetto napoletano

Dopo la recente sfida contro l’Inter, Hojlund, ancora alle prime armi con l’italiano, ha sorpreso tutti durante l’intervista. La conduttrice Diletta lo ha pungolato con una domanda, e lui, con spontaneità, ha risposto in dialetto napoletano. Un momento che mostra il suo spirito irriverente e la volontà di immergersi nella cultura italiana, nonostante le difficoltà linguistiche iniziali.

Hojlund, le prime parole d'amore per il Napoli: "Voglio raggiungere ogni traguardo con il miglior team italiano" - Napoli, Hojlund: "Sono contento di avere questa opportunità" "Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi.

Rasmus Hojlund ieri in giro per Sorrento Parla con i tifosi, assaggia il cannolo e gioca con un cane che incontra in strada

@sscnapoli, Conte: "Il gol di Neres è la prodezza di un campione. Adesso parlano tutti di Hojlund e McTominay ma nello United non giocavano"

