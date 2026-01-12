Hojlund non parla ancora l'italiano Diletta lo pungola | lui la sorprende in dialetto napoletano
Dopo la recente sfida contro l’Inter, Hojlund, ancora alle prime armi con l’italiano, ha sorpreso tutti durante l’intervista. La conduttrice Diletta lo ha pungolato con una domanda, e lui, con spontaneità, ha risposto in dialetto napoletano. Un momento che mostra il suo spirito irriverente e la volontà di immergersi nella cultura italiana, nonostante le difficoltà linguistiche iniziali.
L'attaccante danese non riesce ancora a esprimersi bene nella nostra lingua ma scherza in diretta tv con la conduttrice che lo intervista dopo la sfida con l'Inter. Esclama "mamma mia", per spiegare quanto è stanco. Poi le tre parole in gergo partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Sinner ‘tedesco’? Lo dicevano anche a me. A casa parlo il mio dialetto, ma penso sia lo stesso per un napoletano”: parla Klaus Dibiasi
Leggi anche: Il dialetto più romantico d’Italia è il napoletano: la classifica
Hojlund non parla ancora l'italiano, Diletta lo pungola: lui la sorprende in dialetto napoletano; Ambrosini: Rigore Inter fa rabbia. Conte non parla? Non vuole cade nel tranello. Hojlund....
Hojlund: "Conte simile a Gasperini. Stanco? Mamma mia... Vi dico due cose in napoletano" - Rasmus Hojlund si lascia andare a qualche battuta in italiano e in napoletano, nel post- areanapoli.it
Hojlund, le prime parole d'amore per il Napoli: "Voglio raggiungere ogni traguardo con il miglior team italiano" - Napoli, Hojlund: "Sono contento di avere questa opportunità" "Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. corrieredellosport.it
Rasmus Hojlund ieri in giro per Sorrento Parla con i tifosi, assaggia il cannolo e gioca con un cane che incontra in strada - facebook.com facebook
. @sscnapoli, Conte: "Il gol di Neres è la prodezza di un campione. Adesso parlano tutti di Hojlund e McTominay ma nello United non giocavano" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.