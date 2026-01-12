Højlund | Duello equilibrato sono i dettagli a fare la differenza
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Rasmus Højlund ha commentato il confronto con Akanji, sottolineando come siano stati i dettagli a determinare l’esito del duello. Le sue parole evidenziano l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza di aspetti minuti nel calcio di alto livello. Questo intervento offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche che influenzano risultati così combattuti.
Nel post-partita di Inter-Napoli ha parlato a Dazn Rasmus Højlund, analizzando il duello con Akanji.
