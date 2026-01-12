Hojlund a Dazn | Con Akanji è stato un bel duello Avrei dovuto segnare ma…

Rasmus Hojlund, intervistato da Dazn dopo la partita tra Inter e Napoli, ha commentato il suo confronto con Akanji, definendolo un “bel duello”. L’attaccante danese ha inoltre riconosciuto di aver avuto l'opportunità di segnare, ma non è riuscito a concretizzarla. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla prestazione personale e sullo sviluppo della partita, evidenziando l’impegno e la competitività in campo.

Inter News 24 Hojlund, intervistato a Dazn, ha parlato così al termine del match tra Inter e Napoli: ecco le sue parole. Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha parlato così a Dazn al termine del big match di San Siro tra Inter e Napoli. Ecco le parole del centravanti azzurro. «Penso che sia un 50 e 50. Un bel duello, per questo mi piace giocare queste partite contro i migliori difensori. Avrei potuto segnare, ma va bene così. Potevo avvicinarmi di più alla porta, potevo avere un po’ più di qualità. Ho già giocato qui in Serie A, so come difendono e Conte ha molte similitudini con Gasperini, quando ero all’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund a Dazn: «Con Akanji è stato un bel duello. Avrei dovuto segnare, ma…» Leggi anche: Hojlund a Dazn: «Mi piace segnare ma non solo. Dalla panchina mi dicevano questa cosa» Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2: Akanji perde il duello con Hojlund, Mkhitaryan dà ordine. McTominay ha il killer instinct La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter-Napoli, la carica di Akanji e la sfida a Hojlund: le parole - Le parole di Manuel Akanji prima della sfida tra Napoli ed Inter: é sfida aperta del difensore a Rasmus Hojlund. spaziointer.it

DAZN - Inter, Akanji: "Partita importante contro il Napoli, vogliamo vincere, Hojlund? E' forte e veloce, dobbiamo stare attenti" - Manuel Akanji, difensore del'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Prima di tutto vogliamo vincere la partita, per noi è una gara importante in casa. msn.com

Inter, Akanji: "Vogliamo battere il Napoli per andare a +7. Il mio pensiero su Hojlund" - Manuel Akanji, calciatore dell'Inter, ha presentato la sfida di domani a San Siro che vale un pezzo importante della stagione. msn.com

#Bisseck a DAZN: "Abbiamo imparato tanto dalla gara d'andata. #Hojlund Dobbiamo difendere tutti insieme" x.com

Akanji lancia la sfida al Napoli: ecco la strategia del difensore dell'Inter per fermare Højlund e puntare al primato! https://www.internews24.com/inter-napoli-akanji-parole-dazn/ #InterNapoli #SerieA #Akanji #Hojlund #Scudetto facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.