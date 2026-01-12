Ho visto una ragazza in bicicletta con un attrezzo in mano che veniva da Via Pascoli | Le Iene tornano sul caso Garlasco con due nuovi presunti testimoni | Era lei ne sono sicura

Le Iene tornano sul caso Garlasco con due nuovi presunti testimoni, che affermano di aver riconosciuto una ragazza in bicicletta proveniente da Via Pascoli. Un testimone sostiene di averla vista con un attrezzo in mano e di essere certo della sua identità. Queste testimonianze si aggiungono a un quadro complesso, in cui la verità sul caso sembra ancora sfuggente e difficile da definire con certezza.

“ Ho visto questa ragazza che veniva in bicicletta da Via Pascoli. Ma qua, te lo dico io, la verità a Garlasco non uscirà mai”: è quanto racconta uno dei due presunti testimoni ascoltati da Le Iene. Nell’ultimo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, andato in onda domenica 11 gennaio, la trasmissione di Italia 1 presenta due testimonianze inedite di cittadini di Garlasco che sostengono di aver assistito personalmente a fatti, accaduti il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, che secondo Le Iene potrebbero essere considerati rilevanti. Stando a quanto spiega il programma, si tratterebbe di due persone mai ascoltate prima, che non si conoscono tra loro e che non hanno mai parlato pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

