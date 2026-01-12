Heineken lascia il Ceo Dolf van den Brink
Heineken annuncia il cambio al vertice con Dolf van den Brink che lascerà il ruolo di CEO e presidente del comitato esecutivo a partire dal 31 maggio, dopo circa sei anni. La società, uno dei principali produttori mondiali di birra, continua a operare anche in Italia con marchi come Birra Moretti, mantenendo la sua presenza sul mercato internazionale.
Cambio al vertice di Heineken. Dolf van den Brink lascerà dopo circa sei anni, a partire dal 31 maggio, l’incarico di Chief Executive Officer e presidente del comitato esecutivo dell’azienda, fra i principali produttori internazionali di birra che controlla anche Birra Moretti in Italia. Sotto la sua direzione, il marchio ha intrapreso un lungo percorso di modernizzazione operativa e di rafforzamento della propria posizione globale, conservando però al contempo i valori che ne hanno caratterizzato la storia. Come riporta Heineken, van den Brink sarà a disposizione in qualità di advisor per gli otto mesi successivi alle dimissioni, garantendo in questo modo una transizione ordinata nella leadership. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Dakar 2026, Van Den Brink si aggiudica il prologo di Yanbu
Leggi anche: Dakar 2026: Loprais si aggiudica il primo stage, Van Den Brink insegue
Heineken: il Ceo Dolf van den Brink lascia dopo sei anni; Il CEO di Heineken Van den Brink lascia dopo performance azionaria inferiore ai concorrenti.
Heineken: il Ceo Dolf van den Brink lascia dopo sei anni - Dolf van den Brink, CEO di Heineken NV, si dimetterà a fine maggio a seguito di un avviso di riduzione dei profitti e una diminuzione delle vendite di birra. borse.it
Il CEO di Heineken Van den Brink lascia dopo performance azionaria inferiore ai concorrenti - Van den Brink, che ha trascorso più di 28 anni in Heineken, di cui quasi sei come CEO, ha preso questa decisione in consultazione con il Consiglio di Sorveglianza. it.investing.com
Heineken, l’amministratore delegato Van den Brink lascia a maggio - (askanews) – L’amministratore delegato e presidente di Heineken, Dolf van den Brink ha annunciato le sue dimissioni a decorrere dal 31 maggio. askanews.it
beverfood.com/heineken-dolf-… #Heineken, Dolf van den Brink lascia la guida del gruppo dal 2026 #CambioCEO #CEO #DolfVanDenBrink #EverGreen #HeinekenNV x.com
David Neres lascia l’Olimpico in stampelle #passionapoli #seriea #lazionapoli #neres - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.