heineken lascia il ceo dolf van den brink

Heineken annuncia il cambio al vertice con Dolf van den Brink che lascerà il ruolo di CEO e presidente del comitato esecutivo a partire dal 31 maggio, dopo circa sei anni. La società, uno dei principali produttori mondiali di birra, continua a operare anche in Italia con marchi come Birra Moretti, mantenendo la sua presenza sul mercato internazionale.

Cambio al vertice di Heineken. Dolf van den Brink lascerà dopo circa sei anni, a partire dal 31 maggio, l’incarico di Chief Executive Officer e presidente del comitato esecutivo dell’azienda, fra i principali produttori internazionali di birra che controlla anche Birra Moretti in Italia. Sotto la sua direzione, il marchio ha intrapreso un lungo percorso di modernizzazione operativa e di rafforzamento della propria posizione globale, conservando però al contempo i valori che ne hanno caratterizzato la storia. Come riporta Heineken, van den Brink sarà a disposizione in qualità di advisor per gli otto mesi successivi alle dimissioni, garantendo in questo modo una transizione ordinata nella leadership. 🔗 Leggi su Lettera43.it

