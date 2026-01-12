Il LUDUM Science Center si trasforma in un ambiente ispirato a Hogwarts, offrendo un weekend dedicato al mondo di Harry Potter. Durante l’Harry Potter Fest, adulti e bambini potranno scoprire incantesimi, pozioni e curiosità legate alla saga, in un’esperienza coinvolgente e educativa. Un’occasione per immergersi nella magia di Harry Potter in un contesto innovativo, adatto a tutte le età e interessi.

INCANTESIMI E POZIONI – HARRY POTTER FEST AL LUDUM. Per tutti i babbani (e non) in cerca di magia, il LUDUM Science Center si trasforma in Hogwarts per un weekend speciale. Preparate le bacchette, affilate l’ingegno e lasciatevi travolgere da un’esperienza unica tra esperimenti, giochi e misteri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

