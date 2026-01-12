Hanno sbagliato Crans Montana l’intervento di Bernardini De Pace su indagini e titolari

Nel corso di Domenica In, Bernardini De Pace ha affrontato i recenti sviluppi a Crans-Montana, sottolineando l’importanza di un’analisi seria e dettagliata delle indagini e dei soggetti coinvolti. La puntata ha aperto con un’atmosfera riflessiva, evidenziando come certe vicende richiedano un’attenzione approfondita e rispettosa, piuttosto che semplici commenti televisivi. Un momento di sobrietà per affrontare questioni complesse con chiarezza e attenzione.

La nuova puntata di Domenica In si è aperta con un silenzio carico di emozione e con la consapevolezza che raccontare quanto accaduto a Crans-Montana non poteva essere un semplice segmento televisivo. L’incendio scoppiato all’interno di un locale, che ha provocato la morte di 40 ragazzi e ha lasciato 116 feriti, è stato al centro di un lungo approfondimento che ha trasformato lo studio in uno spazio di ascolto e di dolore condiviso, lontano dai toni consueti dell’intrattenimento domenicale. A guidare questo momento difficile è stata Mara Venier, apparsa visibilmente provata mentre dava voce ai familiari delle vittime e agli ospiti chiamati a riflettere su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

