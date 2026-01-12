Hai ricevuto una mail di reset per la password di Instagram? Fai attenzione possono rubare tutti i tuoi dati

Hai ricevuto un'email di reset password su Instagram senza averla richiesta? È importante prestare attenzione, poiché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa o phishing. Non cliccare sui link senza verificarne l’autenticità e assicurati di controllare eventuali segnali di frode prima di inserire le tue credenziali. La sicurezza dei tuoi dati personali deve sempre essere una priorità.

Se aprendo la tua posta elettronica hai trovato una notifica di Instagram che ti invita a resettare la password senza che tu l’abbia richiesto, fermati un istante. Non è un errore del sistema, ma il segnale di un’offensiva informatica su larga scala. Negli ultimi giorni, migliaia di utenti in tutto il mondo hanno segnalato questo fenomeno, alimentando il timore di un attacco hacker massiccio. La società di sicurezza Malwarebytes ha lanciato l’allarme: i dati personali di circa 17,5 milioni di utenti sarebbero finiti in vendita nel “dark web”, la parte più oscura e pericolosa della rete. Non parliamo di password rubate direttamente, ma di un archivio preziosissimo che contiene nomi reali, indirizzi email e numeri di telefono. 🔗 Leggi su Cultweb.it

