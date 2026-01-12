GUIDA TV 12 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 12 gennaio 2026, con informazioni su programmi e orari di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri cosa vedere stasera e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica chiara e aggiornata per orientarti tra le proposte televisive di oggi, con dettagli utili e senza enfasi. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 La Preside new Passaggio a Nord Ovest Serie Tv Doc. Rai2 21:20 23:45 Boss in Incognito new Il Processo al 90° Reality Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica Four Good Days Talk Show Film Canale 5 21:55 00:50 Zelig new Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:30 23:40 John Wick Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:15 Putin: Anatomia di uno Zar Anna: Parole di Guerra Doc.

