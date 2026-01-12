Groenlandia contesa Trump | La compro Ue | È della Danimarca
Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla sovranità della Groenlandia. Mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse per l’acquisto dell’isola, la posizione ufficiale dell’Unione Europea e della Danimarca rimane chiara, confermando il controllo danese sulla regione. La questione della Groenlandia coinvolge aspetti geopolitici, economici e ambientali, rendendola un tema di attenzione internazionale.
Groenlandia, cresce il dibattito sull’isola artica dopo le dichiarazioni di Trump. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»
Leggi anche: L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca
Groenlandia, patto del ’51 dà agli Usa carta bianca sulle basi militari - (askanews) – Un vecchio patto, siglato nel 1951 da Danimarca e Stati Uniti, permette già agli Usa di avere ampio accesso militare in Groenlandia. askanews.it
Quanto vale davvero la Groenlandia (e perché Trump la vuole a ogni costo) - Tra risorse minerarie, valore strategico e precedenti storici, il prezzo stimato arriva a 2. panorama.it
Trump ha desistito sulla conquista della Groenlandia? Solo a parole - È singolare, data l’importanza attribuita all’alba del suo secondo mandato alla necessità di controllare “in un modo o nell’altro” la Groenlandia, che l’isola e più in generale l’Artico non compaiano ... huffingtonpost.it
Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”
Groenlandia contesa tra Trump e l’Europa. Quale sarà il futuro dell’isola - facebook.com facebook
La Groenlandia contesa. I feriti di Crans. Il capotreno ucciso a Bologna x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.