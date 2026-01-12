Grazie Donald Così l’anti-americano Gaber torna finalmente attuale Anche al Corriere della Sera

L’articolo analizza come Donald Trump abbia riacceso il dibattito sulla percezione degli Stati Uniti in Italia, suscitando riflessioni sulla loro posizione come modello di democrazia. Si evidenzia un cambiamento di sensibilità tra intellettuali e giornalisti, che ora riconsiderano il ruolo degli Stati Uniti, anche in relazione alle figure di Biden e Obama. Un quadro che invita a riflettere sulle influenze e sui mutamenti della narrativa democratica internazionale.

Donald Trump un merito ce l'ha: ha risvegliato dal coma certa classe intellettuale e giornalistica italiana che considerava gli Stati Uniti a guida democratica (Biden, Obama) il faro delle democrazie sulla Terra. Naturalmente, dovesse il prossimo giro tornare alla Casa Bianca un liberal, il loro senso critico rientrerebbe tosto nei ranghi. Ma per il momento, perfino sull'equilibrista Corriere della Sera può fare capolino un corsivetto in cui lo scrittore Paolo Di Stefano si spinge ad assolvere un video che trabocca, udite udite, antiamericanismo da tutti i pixel ("E ora ritorna il Giorgio Gaber antiamericano", 6 gennaio 2026).

