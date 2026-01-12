Grazie Donald Così l’anti-americano Gaber torna finalmente attuale Anche al Corriere della Sera

Da it.insideover.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo analizza come Donald Trump abbia riacceso il dibattito sulla percezione degli Stati Uniti in Italia, suscitando riflessioni sulla loro posizione come modello di democrazia. Si evidenzia un cambiamento di sensibilità tra intellettuali e giornalisti, che ora riconsiderano il ruolo degli Stati Uniti, anche in relazione alle figure di Biden e Obama. Un quadro che invita a riflettere sulle influenze e sui mutamenti della narrativa democratica internazionale.

Donald Trump un merito ce l’ha: ha risvegliato dal coma certa classe intellettuale e giornalistica italiana che considerava gli Stati Uniti a guida democratica (Biden, Obama) il faro delle democrazie sulla Terra. Naturalmente, dovesse il prossimo giro tornare alla Casa Bianca un  liberal, il loro senso critico rientrerebbe tosto nei ranghi. Ma per il momento, perfino sull’equilibrista  Corriere della Sera  può fare capolino un corsivetto in cui lo scrittore Paolo Di Stefano  si spinge ad assolvere un video che trabocca, udite udite, antiamericanismo da tutti i pixel (“E ora ritorna il Giorgio Gaber antiamericano”, 6 gennaio 2026). 🔗 Leggi su It.insideover.com

grazie donald cos236 l8217anti americano gaber torna finalmente attuale anche al corriere della sera

© It.insideover.com - Grazie, Donald. Così l’anti-americano Gaber torna (finalmente) attuale, Anche al Corriere della Sera

Leggi anche: Russia, Zakharova, dura accusa al Corriere della Sera

Leggi anche: Torna in edicola "I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia" la guida per districarsi nel mondo del vino: dal 28 ottobre, per due mesi, con il Corriere della Sera

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.