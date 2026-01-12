Grande Soirée de Danse | il programma del galà per l’International Talent Award

La “Grande Soirée de Danse” segna il cuore del galà dell’International Talent Award 2026 a Cattolica. L’evento riunirà danzatori di spicco provenienti da tre continenti, tra cui America Latina, Australia ed Europa, e coinvolgerà anche talenti italiani. Un’occasione per apprezzare l’eccellenza e la diversità della danza internazionale, in un contesto che valorizza il talento e la cultura, con un programma ricco di esibizioni e incontri.

A Cattolica fervono i preparativi per l'edizione 2026 dell'International Talent Award che porterà in città le più grandi stelle mondiali della danza provenienti da tre continenti: America Latina, Australia ed Europa (oltre che da tutta Italia).

