Durante il Giubileo, si sono distinti i volontari che, con discrezione e dedizione, offrono supporto a chi si trova in difficoltà. Uomini e donne che, attraverso gesti semplici ma significativi, contribuiscono a creare un esempio di solidarietà e altruismo. Proietti li definisce “un modello di altruismo”, sottolineando l’importanza di questi gesti silenziosi ma fondamentali per una comunità più solidale.

PERUGIA - Sono i generosi silenziosi. Uomini e donne pronti a tendere la mano, a portare coperte a chi è rimasto senza un tetto sopra la testa, ad offrire cibo caldo e sorrisi a chi a perso tutto. A conclusione del Giubileo 2025 e in considerazione del lavoro dei volontari della protezione civile dei tanti eventi giubilari, Papa Leone XIV ha voluto incontrare le rappresentanze regionali per esprimere il profondo ringraziamento per il fondamentale supporto nelle numerose attività dell’anno appena passato. Presente anche l’ Umbria che si è presentata con la sua squadra, accompagnata dalla governatrice Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande impegno per il Giubileo. Proietti: "Un modello di altruismo"

Leggi anche: Impegno, altruismo e umanità: la missione dei carabinieri nel calendario 2026

Leggi anche: Mantovano: Il “modello Giubileo” è da brevettare. Fisichella: Il mondo intero è giunto a Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grande impegno per il Giubileo. Proietti: Un modello di altruismo; Proietti, impegno encomiabile della Protezione civile per il Giubileo; Chiusura del Giubileo, Stefania Proietti: Il 2026 sarà l'anno della conferma per l'Umbria; Papa Leone riceve i volontari della Protezione civile al termine del Giubileo, presente anche la delegazione umbra.

Grande impegno per il Giubileo. Proietti: "Un modello di altruismo" - Uomini e donne pronti a tendere la mano, a portare coperte a chi è rimasto senza un tetto sopra la testa, ad offrire cibo caldo e sorrisi a chi a perso tutto. lanazione.it