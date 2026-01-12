Governo commissaria Umbria e altre tre Regioni | Mancano i piani di dimensionamento scolastico

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna a causa dell'assenza dei piani di dimensionamento scolastico, una misura necessaria per garantire un'organizzazione efficace del sistema educativo. La decisione interessa regioni governate dal centrosinistra e mira a favorire un intervento diretto per affrontare le criticità legate alla pianificazione territoriale delle scuole.

Oggi il Cdm ha deliberato il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna (tutte e quattro governate dal centrosinistra) per non aver adottato i piani di dimensionamento scolastico. Una decisione fortemente contestata dalle Regioni coinvolte, che denunciano i rischi derivanti dai tagli all'autonomia scolastica.

