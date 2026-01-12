Governo | Cdm alle 15.30 all' Odg caregiver e Ssn

Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi alle 15.30 a Roma. All’ordine del giorno figurano temi importanti come il supporto ai caregiver e le questioni relative al Sistema sanitario nazionale. La riunione si propone di affrontare queste questioni in un contesto di confronto e analisi delle politiche pubbliche, con l’obiettivo di individuare soluzioni adeguate alle esigenze del sistema e dei cittadini.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle 15.30 a palazzo Chigi. Lo rende noto palazzo Chigi. All'Odg della riunione il Ddl 'Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare, il Ddl 'Delega al governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale', lo schema di decreto del presidente della Repubblica 'Regolamento concernente modifiche dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù' (esame preliminare) e poi leggi regionali e varie ed eventuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

