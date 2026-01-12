Google Alessio Cimmino nuovo Head of Communications per l’Italia

Alessio Cimmino torna in Google come Head of Communications per l’Italia, riprendendo un ruolo chiave in un momento di significativa innovazione. Dopo dieci anni, questa nuova posizione segna un importante passo nel percorso professionale di Cimmino, che si inserisce in un contesto di crescita e sviluppo tecnologico per l’azienda. La sua esperienza contribuirà a consolidare la presenza di Google nel mercato italiano e a supportare le attività di comunicazione aziendale.

Alessio Cimmino torna in Google 10 anni dopo la conclusione della sua prima esperienza. Come ha annunciato lui stesso su LinkedIn, ha assunto il ruolo di Head of Communications per l’Italia parlando di un «ritorno a casa» in un momento molto importante per l’azienda, caratterizzato dal lancio delle nuove tecnologie e dallo sviluppo di prodotti avanzati. Guiderà il team italiano della comunicazione attraverso i valori di trasparenza, responsabilità e dialogo con gli stakeholder, elementi strategici per rafforzare il posizionamento dell’azienda tech. «Non potrei essere più felice», ha proseguito online augurando buon lavoro a tutta la squadra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

