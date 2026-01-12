Goodtimes jazz quartet
Il Goodtimes Jazz Quartet è un gruppo musicale acustico che propone un repertorio jazz raffinato e autentico. Con un sound caldo e avvolgente, il quartetto crea atmosfere intime e piacevoli, adatte a diverse occasioni. La loro interpretazione si caratterizza per la cura dei dettagli e la qualità musicale, offrendo un'esperienza ascoltativa sincera e coinvolgente.
Il Goodtimes Jazz Quartet è un quartetto acustico che si distingue per il sound caldo e coinvolgente.Si muove nel repertorio del great songbook con una scelta di brani swing tradizionali arrangiati appositamente per il quartetto.Sono brani di autori come Cole Porter, Frank Foster, Harry Warren. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: One Time Jazz Quartet
Leggi anche: The Art of the Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club
Good Times (Chic) Cover by Main Event Party Band
CAPODANNO AL TEATRO TOSCANINI Segrate Alex GoodTimes Show Un viaggio dall'America all'Italia biglietto solo Rotorno - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.