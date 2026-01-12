Goodtimes jazz quartet

Il Goodtimes Jazz Quartet è un gruppo musicale acustico che propone un repertorio jazz raffinato e autentico. Con un sound caldo e avvolgente, il quartetto crea atmosfere intime e piacevoli, adatte a diverse occasioni. La loro interpretazione si caratterizza per la cura dei dettagli e la qualità musicale, offrendo un'esperienza ascoltativa sincera e coinvolgente.

Il Goodtimes Jazz Quartet è un quartetto acustico che si distingue per il sound caldo e coinvolgente.Si muove nel repertorio del great songbook con una scelta di brani swing tradizionali arrangiati appositamente per il quartetto.Sono brani di autori come Cole Porter, Frank Foster, Harry Warren.

