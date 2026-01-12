Durante i Golden Globes di quest’anno, alcune celebrità hanno indossato spille simboliche per esprimere solidarietà contro le politiche dell’ICE. In un contesto globale segnato da tensioni e sfide sociali, questi gesti rappresentano un modo pacifico per condividere un messaggio di unità e attenzione ai diritti umani. La cerimonia si svolge in un momento storico complesso, riflettendo le dinamiche politiche e sociali che coinvolgono anche il mondo dello spettacolo.

Quest’anno i Golden Globes si inscrivono all’interno di un momento storico e politico difficile per l’America trumpiana e per il mondo intero. Vediamo insieme perché questa edizione non passa inosservata e come è riuscita a rispondere ai fatti sconvolgenti cui stiamo assistendo in questi giorni. Nella discrezione generale, una tensione di fondo. I Golden Globes, da sempre la serata principe del cinema, in cui spesso i discorsi provocatori dei presenters hanno gettato luce sul presente, quest’anno sono apparsi eccezionalmente silenziosi. Eppure non è stato un silenzio assenso. Diversi fotografi avrebbero subito notato la spilla presente sugli abiti di molti, fra attori e registi, che sotto quel silenzio hanno voluto far passare un messaggio molto chiaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Golden Globes: le spille contro l’ICE per un grido comune

Leggi anche: Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good

Leggi anche: Golden Globes, da Ruffalo a Lyonne: le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le spille, anche ai Golden Globes 2026, sono il nuovo accessorio prediletto della protesta politica; Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good; Le celebrità indossano spille per protestare contro l’ICE ai Golden Globes; Golden Globes, da Ruffalo a Lyonne: le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE.

Le spille, anche ai Golden Globes 2026, sono il nuovo accessorio prediletto della protesta politica - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it