Durante la cerimonia dei Golden Globes 2026, tenutasi a Los Angeles, la conduttrice ha attirato l’attenzione con una battuta rivolta a Leonardo DiCaprio, commentando le sue relazioni con donne sotto i 30 anni. Questo episodio ha suscitato numerosi commenti sui social e nei media, diventando uno dei momenti più discussi della serata, che si è svolta domenica 11 gennaio.

La notte dei Golden Globes 2026, tenutasi domenica 11 gennaio a Los Angeles, ha regalato uno dei momenti più commentati della serata già durante il monologo di apertura. Nikki Glaser, comica alla sua seconda conduzione consecutiva della cerimonia, ha preso di mira Leonardo DiCaprio con una serie di battute taglienti sulla sua nota preferenza per relazioni con donne molto più giovani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.it L’attacco è iniziato con un gioco di parole sul titolo del suo ultimo film, Una battaglia dopo l’altra, trasformato dalla Glaser in “one man bun after another” (un chignon dopo l’altro), prima di affondare il colpo: “Che carriera hai avuto, innumerevoli interpretazioni iconiche, hai lavorato con ogni grande regista, hai vinto tre Golden Globes, un Oscar e la cosa più impressionante è che sei riuscito a realizzare tutto questo prima che la tua fidanzata compisse 30 anni”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Golden Globes, la conduttrice demolisce DiCaprio: la battuta sulle fidanzate sotto i 30 (VIDEO)

