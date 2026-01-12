Golden Globes da Ruffalo a Lyonne | le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE

Durante i Golden Globes, alcune celebrità hanno scelto di indossare spille di protesta contro l'ICE, evidenziando un messaggio di solidarietà e attenzione sociale. Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne hanno partecipato a questa iniziativa per ricordare Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell’ordine. Questa scelta sottolinea come anche eventi di intrattenimento possano essere occasioni per sensibilizzare su temi importanti e attuali.

(Adnkronos) – A sfilare sul red carpet dei Golden Globe non solo il grande cinema e il glamour. Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne hanno sfilato indossando le spillette anti-Ice per ricordare Renee Good, la donna uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis.

