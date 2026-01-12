Golden Globes 2026 Wagner Moura è il primo brasiliano a vincere il premio come miglior attore drammatico

Wagner Moura è il primo attore brasiliano a ricevere il premio come miglior attore drammatico ai Golden Globes 2026. Dopo il riconoscimento al Festival di Cannes 2025, l’attore de L’agente segreto si è affermato anche a Hollywood, segnando un’importante tappa nella sua carriera internazionale e aprendo nuove prospettive per il cinema brasiliano.

Dopo aver trionfato al Festival di Cannes 2025, la star de L'agente segreto è entrato nella storia nell'edizione 2026 dei premi assegnati a Hollywood. La star de L'agente segreto, Wagner Moura, ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico nel corso della cerimonia di premiazione andata in scena nella notte a Los Angeles, entrando nella storia come primo attore brasiliano di sempre a vincere in tale categoria. Si tratta del secondo riconoscimento importante a livello internazionale per Wagner Moura dopo il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes lo scorso anno, sempre in relazione alla sua performance ne L'agente segreto.

