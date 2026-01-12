Nella notte di Los Angeles si è svolta la 83ª cerimonia dei Golden Globes 2026, durante la quale sono stati premiati film e serie televisive riconosciuti dalla Hollywood Foreign Press Association. Tra i vincitori, spiccano

Nella scorsa notte a Los Angeles, è andata in scena la 83ª cerimonia di premiazione dei Golden Globes, i riconoscimenti cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association (HFPA). La cerimonia presentata dalla stand up comedian Nikki Glaser che non ha fatto mancare la sua pungente ironia nel monologo di apertura, ha visto alternarsi sul palco i vincitori di 28 categorie che, per il primo anno hanno incluso oltre al settore cinematografico e televisivo anche i podcast. Nella categoria cinema Paul Thomas Anderson e il suo Una battaglia dopo l’altra ha dominato la serata ricevendo 4 premi, mentre Chloé Zhao ha ottenuto 2 riconoscimenti tra cui quello per il miglior film drammatico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Golden Globes 2026 | Una battaglia dopo l’altra e Adolescence tra i vincitori

