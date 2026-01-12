Golden Globes 2026 | tutti i vincitori tra cinema e televisione

I Golden Globes 2026 hanno premiato le eccellenze nel cinema e nella televisione dell’ultimo anno, riconoscendo i talenti e le opere più significative. Questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione sulle tendenze e le novità che hanno caratterizzato il settore, offrendo uno sguardo completo sulle produzioni che hanno segnato il panorama audiovisivo recente.

I Golden Globes 2026 tornano a segnare il passo della stagione dei premi, delineando con chiarezza le opere e le interpretazioni che hanno definito l'ultimo anno di cinema e televisione. A Los Angeles, l'Hollywood Foreign Press ha premiato un panorama sempre più ibrido, in cui cinema d'autore, grandi produzioni e serialità di qualità convivono senza più confini netti. Sul fronte cinematografico, a imporsi sono stati Hamnet e One Battle After Another, mentre la televisione ha visto il consolidarsi di Adolescence come uno dei titoli più rilevanti della stagione.

