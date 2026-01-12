Golden Globes 2026 tutti i vincitori per film e serie tv

I Golden Globes 2026 si sono svolti durante la notte italiana, celebrando i migliori film e serie TV dell’anno. La cerimonia, condotta da Nikki Glaser, ha riconosciuto le eccellenze nel settore cinematografico e televisivo, assegnando premi ai protagonisti e alle produzioni più apprezzate. In questo articolo, si elencano tutti i vincitori delle categorie principali, offrendo uno sguardo completo sugli appuntamenti più significativi della serata.

È andata in scena, nella notte italiana, la cerimonia degli 83esimi Golden Globes, premi per il cinema e la televisione assegnati dalla Hollywood Press Association, con la conduzione di Nikki Glaser. Come da pronostico e senza grandi sorprese, l'evento ha certificato il successo di Una battaglia dopo l'altra e Hamnet, che hanno trionfato rispettivamente come miglior commedia e miglior film drammatico e hanno lanciato la corsa agli Oscar di marzo. A Paul Thomas Anderson la statuetta per la regia. Fra gli attori, dopo l'antipasto dei Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha nuovamente battuto Leonardo DiCaprio nella categoria dei drama, mentre fra le donne si è imposta Jessie Buckley con Hamnet.

Golden Globe 2026: 'Una battaglia dopo l'altra' e 'Hamnet' migliori film, Chalamet batte DiCaprio, il caso KPop Demon Hunters. Tutti i premiati - L'ottantatreesima edizione dei Golden Globe ha emesso i suoi verdetti, delineando una stagione dei premi che si preannuncia come un duello tra titani. leggo.it

Golden Globes 2026, i vincitori e le sorprese della serata - Il premio della stampa internazionale è quello che precede gli Oscar e di solito ne traccia la traiettoria. cosmopolitan.com

Golden Globes 2026 | Elenco completo dei vincitori

L'attrice Claire Danes arriva ai Golden Globes 2026 per la nomination per la miniserie The Beast in Me. Tutti i dettagli del look visto sul red carpet x.com

Amal Clooney Diva ai Golden Globes 2026: il look con l'abito drapé e i luminosi orecchini a cascata firmati Cartier https://vogueitalia.visitlink.me/uh8Rwh - facebook.com facebook

