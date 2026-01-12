Golden Globes 2026 | l’omaggio a Rob Reiner
Durante la cerimonia degli Golden Globes 2026, la conduttrice Nikki Glaser ha reso omaggio a Rob Reiner, riconoscendo il suo contributo al cinema. L’evento si è concluso con un momento di riflessione dedicato al regista, sottolineando l’importanza del suo lavoro nel panorama cinematografico. Un gesto che ha chiuso l’edizione di quest’anno, ricordando il valore delle figure che hanno segnato la storia del cinema.
A pochi minuti dalla fine della cerimonia dell’83esima edizione dei Golden Globes di quest’anno, la conduttrice Nikki Glaser fa un omaggio a Rob Reiner. Niente suona più amaro e dolce allo stesso tempo di un in memoriam come quello della conduttrice. Ironia e malinconia per uno dei più grandi registi di Hollywood, oltre che per uno dei più amati dai suoi colleghi. Un’assenza che fa rumore. Era del tutto atteso che ci fosse uno spazio dedicato alla scomparsa di Rob Reiner. Ricordiamo che il regista, che ha diretto film come Stand By Me, Harry ti presento Sally e Misery non deve morire, è stato ucciso, insieme a sua moglie Michele Singer nella sua villa in California, dal suo primogenito Nick Reiner, oggi in carcere per omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Golden Globes, ieri sera la premiazione a Los Angeles. “Hamnet” vince come film drammatico, “Una battaglia dopo l’altra” è la migliore commedia. Timothée Chalamet ha la meglio su Leonardo Di Caprio e George Clooney. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com
