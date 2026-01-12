Golden Globes 2025 | KPop Demon Hunters vince tutte le sue nomination tranne una

Ai Golden Globes 2025, KPop Demon Hunters si è aggiudicato tutte le nomination a cui era candidato, eccetto una. La pellicola ha ottenuto riconoscimenti importanti in due categorie, mentre ha perso in quella dedicata all'impatto cinematografico e commerciale. Un'edizione che ha riservato sorprese e confermato l'interesse crescente per produzioni che uniscono musica e cinema.

Ai Golden Globes, KPop Demon Hunters ha dominato due categorie chiave ma ha ceduto la corsa verso il riconoscimento dedicato all'impatto cinematografico e commerciale, confermando un'edizione particolarmente imprevedibile. Nonostante due importanti vittorie ai Golden Globes, KPop Demon Hunters ha mancato il premio per la Cinematic and Box Office Achievement, assegnato a I Peccatori. Il risultato arriva mentre Netflix naviga un momento delicato tra record di pubblico e tensioni industriali. Un trionfo parziale: due premi conquistati, uno mancato Ai Golden Globes di quest'anno, KPop Demon Hunters si presentava con tre nomination di peso: Miglior Film d'Animazione, Miglior Canzone Originale per "Golden" e il prestigioso premio per la Cinematic and Box Office Achievement. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

