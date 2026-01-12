Golden Globes 2025 | KPop Demon Hunters vince tutte le sue nomination tranne una

Ai Golden Globes 2025, KPop Demon Hunters si è aggiudicato tutte le nomination a cui era candidato, eccetto una. La pellicola ha ottenuto riconoscimenti importanti in due categorie, mentre ha perso in quella dedicata all'impatto cinematografico e commerciale. Un'edizione che ha riservato sorprese e confermato l'interesse crescente per produzioni che uniscono musica e cinema.

Ai Golden Globes, KPop Demon Hunters ha dominato due categorie chiave ma ha ceduto la corsa verso il riconoscimento dedicato all'impatto cinematografico e commerciale, confermando un'edizione particolarmente imprevedibile. Nonostante due importanti vittorie ai Golden Globes, KPop Demon Hunters ha mancato il premio per la Cinematic and Box Office Achievement, assegnato a I Peccatori. Il risultato arriva mentre Netflix naviga un momento delicato tra record di pubblico e tensioni industriali. Un trionfo parziale: due premi conquistati, uno mancato Ai Golden Globes di quest'anno, KPop Demon Hunters si presentava con tre nomination di peso: Miglior Film d'Animazione, Miglior Canzone Originale per "Golden" e il prestigioso premio per la Cinematic and Box Office Achievement.

Golden Globes, ieri sera la premiazione a Los Angeles. “Hamnet” vince come film drammatico, “Una battaglia dopo l’altra” è la migliore commedia. Timothée Chalamet ha la meglio su Leonardo Di Caprio e George Clooney. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com

MTV Italia. . I momenti migliori dei Golden Globes 2026, dalla vittoria di Timothée Chalamet per Marty Supreme ai successi di KPop Demon Hunters e Una Battaglia Dopo L'Altra #MTVCeleb #GoldenGlobes - facebook.com facebook

