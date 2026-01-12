Golden Globe Jenna Ortega regina del red carpet con un abito di Dilara Findikoglu

Durante il 83º Golden Globe, Jenna Ortega si è distinta sul red carpet indossando un abito nero di Dilara Findikoglu. L’attrice, nota per il ruolo di “Mercoledì Addams”, ha scelto un look sobrio ed elegante che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. Questa scelta riflette la tendenza delle celebrità a prediligere stile e raffinatezza, mantenendo un’immagine di classe e discrezione.

Tra le celebrità che hanno catturato l'attenzione con il loro look sul red carpet dell'83esimo Golden Globe, c'è stata sicuramente Jenna Ortega, "Mercoledì Addams" dell'omonima serie, avvolta nel suo abito nero gotico, realizzato per lei da Dilara Findikoglu. Dal 1944, lo spettacolo ha onorato il meglio del cinema e della televisione e, per la prima volta, i podcaster sono stati aggiunti alla lista dei premi. Il red carpet – al Beverly Hilton di Beverly Hills, in California – è un'opportunità per i candidati di fare una dichiarazione, anche se alcuni sono legati alle case di moda che li pagano come ambasciatori.

