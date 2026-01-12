Golden Globe | Hamnet miglior dramma Una battaglia dietro l' altra miglior commedia
Il premio come miglior film drammatico ad «Hamnet - Nel nome del figlio», una rivisitazione emotiva della storia personale di William Shakespeare, è un segnale che l’adattamento di Chloè Zhao del romanzo premiato della nordirlandese Maggie O'Farrell potrebbe avere ottime possibilità in vista degli Oscar di marzo. Zhao e O'Farrell hanno scritto insieme la sceneggiatura. Il film ha battuto «Frankenstein»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Golden Globe, “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination. Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero
Julia Roberts per i Golden Globes 2026 sceglie l'eleganza Giorgio Armani Privé (ma con un tocco ironico) https://vogueitalia.visitlink.me/iKyKGJ - facebook.com facebook
