Golden Globe | Hamnet miglior dramma Una battaglia dietro l' altra miglior commedia

12 gen 2026

Il premio come miglior film drammatico ad «Hamnet - Nel nome del figlio», una rivisitazione emotiva della storia personale di William Shakespeare, è un segnale che l’adattamento di Chloè Zhao del romanzo premiato della nordirlandese Maggie O'Farrell potrebbe avere ottime possibilità in vista degli Oscar di marzo. Zhao e O'Farrell hanno scritto insieme la sceneggiatura. Il film ha battuto «Frankenstein»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

