Il premio come miglior film drammatico ad «Hamnet - Nel nome del figlio», una rivisitazione emotiva della storia personale di William Shakespeare, è un segnale che l’adattamento di Chloè Zhao del romanzo premiato della nordirlandese Maggie O'Farrell potrebbe avere ottime possibilità in vista degli Oscar di marzo. Zhao e O'Farrell hanno scritto insieme la sceneggiatura. Il film ha battuto «Frankenstein»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Golden Globe: "Hamnet" miglior dramma, "Una battaglia dietro l'altra" miglior commedia

Leggi anche: Golden Globe, “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio domina con nove nomination. Fuori l’Italia come Miglior Film Straniero

Leggi anche: Golden Globe 2026 (VIDEO): trionfa Una battaglia dopo l’altra, premiati Timothée Chalamet e Adolescence, ecco i vincitori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Golden Globe: 'Hamnet' miglior dramma, 'Una battaglia dietro l'altra' miglior commedia; La notte dei Golden Globe 2026, Timothée Chalamet miglior attore per Marty Supreme - I premi assegnati; Golden Globe: 'Hamnet' miglior dramma, 'Una battaglia dietro l'altra' miglior commedia; Golden Globes 2026: «Hamnet» miglior film drammatico, Anderson vince tra i registi. Chalamet batte DiCaprio.

Golden Globes 2026: «Hamnet» miglior film drammatico, Anderson vince tra i registi. Chalamet batte DiCaprio - Nel nome del figlio il miglior film drammatico 2026 secondo di 300 giurati dei Golden Globes, i premi della Hfpa. corriere.it