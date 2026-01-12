Golden Globe 2026 | tutti i look dal red carpet

Il 11 gennaio si è svolta l’83ª edizione dei Golden Globe, riconoscimenti assegnati ai migliori film e programmi televisivi dell’anno. L’evento ha visto sfilare sul red carpet numerosi artisti, presentando look eleganti e sobri. In questa guida, analizziamo i principali outfit della serata, offrendo uno sguardo dettagliato sulle scelte di stile dei protagonisti di questa importante manifestazione cinematografica e televisiva.

Domenica 11 gennaio si è tenuta l’83esima edizione dei Golden Globe, i premi dedicati al meglio del cinema e della televisione. Per l’occasione, il tradizionale tappeto rosso, simbolo immutabile del rito hollywoodiano, ha cambiato forma e prospettiva trasformandosi in una lunga scalinata monumentale: un percorso scenografico che ha accompagnato le celebrities passo dopo passo, offrendo una nuova grammatica visiva ai look. Tra gradini, pause studiate e pose calibrate, abiti e styling sono stati raccontati in movimento, amplificando l’effetto teatrale degli ingressi e rendendo ogni apparizione una vera messa in scena. 🔗 Leggi su Panorama.it

