Golden Globe 2026 Timothée Chalamet tra i premiati | Sono molto grato
Nella notte italiana si è svolta la cerimonia dei Golden Globe 2026, presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. L’evento, alla sua 83ª edizione, è stato condotto dalla comica Nikki Glaser. Tra i premiati, anche l’attore Timothée Chalamet, che ha espresso la sua gratitudine. La serata ha confermato l’importanza di questi riconoscimenti nel panorama cinematografico internazionale.
Nella notte italiana si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. Il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles ha ospitato l’edizione n°83 degli Awards, presentata (per la seconda volta) dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser. Tra i premiati Timothée Chalamet, come miglior attore protagonista in un film musical o commedia per la sua interpretazione in Marty Supreme. “Sono grato, è un momento molto dolce”, ha detto l’attore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
