Golden Globe 2026 | le pagelle dei beauty look delle star

Ecco un'analisi dei beauty look delle star ai Golden Globe 2026. Tra rossetti intensi, capelli mossi e voluminosi, e il classico blush luminoso, si sono notati dettagli che richiamano lo stile old Hollywood. Questo secondo red carpet dell’anno ha confermato un’eleganza raffinata e sobria, senza eccessi, evidenziando le tendenze più eleganti del momento nel mondo del beauty.

Rossetti vistosi, capelli mossi e voluminosi, l'immancabile blush luminoso e inevitabili rimandi alla old Hollywood, sono stati alcuni dei dettagli dei beauty look del secondo red carpet dell'anno, dall'alto tasso glamour. Qui sotto le nostre pagelle allo stile delle star che anche voi potete votare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Golden Globe 2026: le pagelle dei beauty look delle star Leggi anche: Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa Leggi anche: Golden Globe: i beauty look più belli di tutti i tempi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Golden Globe 2026: le pagelle dei beauty look delle star; Golden Globe, orario e dove vederli in tv: le nomination e i favoriti. Cosa sapere; Actor Awards 2026, tutte le nomination; Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet pronti alla sfida: tutti i favoriti della notte più attesa dalle star. Golden Globes 2026, chi ha vinto: Timothée Chalamet migliore attore. Premiati anche Teyana Taylor e Stellan Skarsgard - Dal miglior film ai migliori attori, ecco chi si è aggiudicato il Globo d'Oro nella cerimonia di Los Angeles. ilmessaggero.it

Golden Globes 2026, i look top e flop della serata: ecco i brand più amati dalle star - Sono ormai giorni che i social sono invasi di video e scatti dei tanti pre- msn.com

Tutto sui Golden Globe 2026, dalle nomination ai favoriti, da dove vedere la cerimonia agli ospiti - La notte dei Golden Globe consegnerà i primi premi importanti al cinema e decreterà una volte per tutte le migliori serie dell'anno che si è appena concluso ... gqitalia.it

La lunga notte dei Golden Globes. Timothee Chalamet ha vinto il premio comemiglior attore per "Marty Supreme". Jean Smart invece come migliorattrice per la sua interpretazione in "Hacks", serie in cui recita la parte di una leggendaria comica stand-up di La - facebook.com facebook

Dopo il passo falso dello scorso anno, il Golden Globe arriva con il ruolo più pazzo della sua carriera. E rimette l'attore al centro della corsa agli Oscar x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.