Golden Globe 2026 George Clooney e Noah Wyle si abbracciano e i fan della serie tv cult ER – Medici in prima linea impazziscono per la réunion – IL VIDEO

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2026, un momento ha catturato l’attenzione dei fan di “E.R. – Medici in prima linea”: l’abbraccio tra George Clooney e Noah Wyle, protagonisti della nota serie TV. La reunion ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, riaccendando ricordi e emozioni legati a quegli anni. Di seguito, il video del momento che ha fatto il giro del web.

Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia di premiazione dell’83esima edizione dei Golden Globe, che si è tenuta stanotte, un abbraccio che ha riacceso le emozioni in tanti fan della serie tv cult “E.R. – Medici in prima linea”. George Clooney e Noah Wyle si sono ritrovati e abbracciati a oltre trent’anni dalla serie che li ha consacrati al grande mondo di Hollywood e che ha segnato un’intera generazione di spettatori. Come riportano i media presenti alla cerimonia, l’incontro tra i due ha suscitato entusiasmo e un’ondata di nostalgia tra i presenti. George Clooney ha ricevuto la nomination come Miglior attore in un film commedia o musical (categoria vinta da Timothée Chalamet per “Marty Supreme”) per il suo ruolo da protagonista in “Jay Kelly”, mentre Wyle si è portato a casa la statuetta come miglior attore in una serie drammatica per “The Pitt”, sempre ambientato nelle sale di un ospedale proprio come “E. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe 2026, George Clooney e Noah Wyle si abbracciano e i fan della serie tv cult “E.R. – Medici in prima linea” impazziscono per la réunion – IL VIDEO Leggi anche: Golden Globe, The Pitt tra i vincitori. L’abbraccio di Noah Wyle con il collega di ER George Clooney Leggi anche: Premiato ai Golden Globes per The Pitt, Noah Wyle ha abbracciato affettuosamente l'amico e collega di ER, George Clooney: il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Golden Globes 2026, annunciati i presentatori: da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin; Golden Globe 2026: svelati i nomi dei presentatori, da George Clooney a Julia Roberts, Da Kevin Bacon a Colman Domingo; Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO; Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026, mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin. Golden Globe 2026, George Clooney e Noah Wyle si abbracciano e i fan della serie tv cult “E.R. – Medici in prima linea” impazziscono per la réunion – IL VIDEO - Medici in prima linea' ha emozionato i fan durante la cerimonia dei premi ... ilfattoquotidiano.it

