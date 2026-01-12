Golden Globe 2026 cerimonia da 20 milioni ma ai vincitori va solo la statuetta

I Golden Globe 2026 hanno riconosciuto le eccellenze del cinema e della televisione dello scorso anno, con una cerimonia dal valore stimato di 20 milioni di euro. Nonostante l'importanza economica dell'evento, ai vincitori viene consegnata esclusivamente la statuetta. Tra i premi principali, il miglior film drammatico è stato assegnato a

Il Golden Globe 2026 hanno premiato i migliori film, attori e serie Tv dello scorso anno. Il miglior film drammatico, il premio più ambito, è andato ad Hamnet – Nel nome del figlio, mentre la miglior serie Tv, una categoria sempre più rilevante negli ultimi anni, è stata la The Pitt. Premiata anche Adolescence, come miniserie. La cerimonia dei Golden Globe costa ogni anno circa 20 milioni di euro. Partecipare non è gratis, ogni casa di produzione deve pagare migliaia di dollari per iscrivere i propri prodotti. Ai vincitori invece non va nessun premio in denaro, ma soltanto la statuetta, che è placcata in oro.

