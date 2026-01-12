Gol restituito la lezione dell’under 15 Vis Aurelia è commovente | gesto da sottolineare

L’Under 15 della Vis Aurelia, guidata da Federico Ciriachi, ha recentemente dimostrato un atteggiamento sportivo di rispetto e solidarietà, offrendo un esempio positivo nel mondo del calcio giovanile. Un episodio che sottolinea l’importanza dei valori di fair play e collaborazione tra giovani calciatori, contribuendo a un ambiente sportivo più sano e rispettoso.

Bel gesto da parte dei giovani calciatori della Vis Aurelia. L'under 15, allenata da Federico Ciriachi, si è resa protagonista di un episodio da sottolineare. In occasione della partita valida per il campionato Giovanissimi regionali del Lazio contro il Circolo Canottieri Roma, i ragazzi di Ciriachi hanno conquistato gli apprezzamenti degli addetti ai lavori per il comportamento avuto dopo un gol messo a segno molto contestato. La Vis Aurelia ha restituito un gol agli avversari (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo un retropassaggio con il petto di un avversario al proprio portiere, che ha bloccato la palla con le mani, l'arbitro ha fischiato il fallo tra le proteste dei calciatori.

