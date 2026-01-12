Goji (Francesco Brunelli) apre il 2026 di Unplugged Playlist, il podcast condotto da Sofia Riccaboni. In questa puntata, l’artista riflette sul tema di ripararsi e ricostruirsi, ispirandosi all’arte del Kintsugi. Un dialogo sincero e riflessivo che invita a considerare il valore delle cicatrici come parte integrante della crescita personale.

Goji (Francesco Brunelli) è l’ospite che inaugura il 2026 di Unplugged Playlist, il podcast condotto da Sofia Riccaboni. Al centro della conversazione c’è “Oh My Love!”, un brano uscito a fine 2025 ma ancora “appena nato” nella percezione dell’artista, che racconta con sincerità disarmante quanto costi guardarsi dentro quando una relazione ti obbliga a fare i conti con ciò che sei davvero. “Costa sempre qualcosa”, dice Goji. E il vero prezzo, spiega, arriva quando subentra la consapevolezza: quel momento in cui intuisci qualcosa su di te e non puoi più fingere. Da lì, la scelta di trasformare tutto in musica diventa quasi un atto di libertà: se lo facessimo tutti, “saremmo tutti un po’ più liberi”, senza maschere e senza l’obbligo di dire che va tutto bene quando non è così. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Goji apre il 2026 di Unplugged Playlist: "Oh My Love!" e l'arte di ripararsi come nel Kintsugi

