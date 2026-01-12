Gli studenti usano l’intelligenza artificiale come l’autotune senza rendersi conto che la macchina fa tutto l’allarme dell’esperto | Così si dissolve tutto
Gli esperti avvertono che l’uso crescente dell’intelligenza artificiale tra gli studenti rischia di compromettere il ruolo educativo tradizionale. Víctor Bermúdez, docente di filosofia e ex coordinatore dei programmi ministeriali in Spagna, sottolinea come la scuola stia perdendo il controllo sul processo di apprendimento, offrendo spesso solo una simulazione anziché un vero percorso formativo. Un fenomeno che solleva importanti questioni sulla qualità e l’autenticità dell’istruzione odierna.
Víctor Bermúdez, docente di filosofia che per cinque anni ha coordinato la stesura dei programmi ministeriali, in Spagna, in una lunga intervista a El Pais, ha lanciato un allarme che risuona ben oltre i confini della Spagna: la scuola ha perso quasi totalmente il controllo del processo educativo e in larga misura continua a fornire una sorta di simulazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
