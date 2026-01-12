Il progetto del documentario su Fabrizio Corona, intitolato “Io sono notizia”, riceverà circa 800 mila euro di fondi pubblici tramite il tax credit di Netflix, per un totale di 793.629 euro. Questa somma rappresenta un sostegno finanziario destinato alla produzione, evidenziando l’uso di risorse pubbliche per iniziative culturali e di intrattenimento legate alla figura del noto personaggio pubblico.

“Io sono notizia” costerà ai contribuenti italiani quasi 800 mila euro. Per la precisione, 793.629. Sono i fondi ottenuti con il tax credit da Netflix per il documentario su Fabrizio Corona. La docuserie in cinque episodio che ripercorre la parabola dell’ex re dei paparazzi è del regista Massimo Cappello. Il produttore, Bloom media house (una srl guidata da Marco Chiappa, Alessandro Casati e Francesca Cimolai ), ha speso complessivamente quasi 2,5 milioni di euro. Ricevendone, però, scrive oggi La Verità, quasi 800.000 (per la precisione, 793.629) dal ministero della Cultura di Alessandro Giuli sotto forma di tax credit produzione. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fabrizio Corona, al via la serie su Netflix. "Ecco dove nascosi 100mila euro"

Leggi anche: “Io sono notizia”, su Netflix arriva la docuserie su Fabrizio Corona: “Avevo in mano le vite di tutti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Acadèmia.tv porta l'AI in cucina: campagna crowdfunding da 800mila euro per ChefCPT; Dalle multe 800mila euro per la sicurezza stradale; Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix; Appalti last minute a Novara: il Comune stanzia 800 mila euro.

Oltre 170 mila euro ottenuti tra fine 2025 e inizio 2026 dal PNRR e dalla Regione Calabria. Il sindaco di Diamante: «risultati concreti per l’efficienza dell’Ente e la riqualificazione ambientale» - facebook.com facebook