Giustizia nuovi testimonial per il no | ecco Gad Lerner che trasforma il referendum Costituzionale in oppositivo
In vista del referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra loro, Gad Lerner si distingue come sostenitore del “no”, contribuendo a interpretare il voto come un’opportunità di confronto e riflessione. La campagna, avviata dal Governo Meloni e dal Ministro Nordio, continua a suscitare interesse e discussioni, evidenziando l'importanza di un dibattito informato e responsabile sul tema.
Con il passare del tempo la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, varata dal Governo Meloni e dal Ministro Nordio, vede schierarsi nuovi protagonisti. Sia il fronte del “sì” che il fronte del “no” si arricchiscono ogni giorno di persone più o meno note, autorevoli e competenti che invitano i cittadini a votare per la conferma o per la bocciatura della riforma. A sostenere le ragioni del sì sono scesi in campo nelle ultime ore la compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti e l’ex procuratore antimafia di Torino, Antonio Rinaudo. A dire no, invece, esponenti dell’intellighenzia che alberga nel mondo dell’informazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: La giustizia che verrà: confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum
Leggi anche: Referendum giustizia, FdI bacchetta Lerner: "Vi mancano le basi"
Referendum giustizia, al comitato per il NO Elly Schlein attacca: 'Questo governo non sa scrivere le leggi'; Il sindacato rosso della Rai si lamenta: Poco spazio al referendum. Ma Ranucci presta il volto per il No; Giustizia, c’è una buona notizia per il Sì alla riforma: Mastella scende in campo per il No…; Referendum, lo schiaffo ad Anm e fronte del No in questo fotomontaggio | Libero Quotidiano.it.
Nordio deride chi sta firmando: è il miglior testimonial del no - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Nordio deride chi sta firmando: è il miglior testimonial del no" pubblicato il 8 Gennaio 2026 a firma di Massimo Villone ... ilfattoquotidiano.it
Auguri di per un 2026 radioso, pieno di Giustizia e Libertà! Che questo nuovo anno sia un periodo di grande crescita. Che le nostre speranze si realizzino e le nostre passioni ci guidino verso nuovi traguardi. Che ogni giorno sia un'opportunità per scoprire q - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.