Giustizia nuovi testimonial per il no | ecco Gad Lerner che trasforma il referendum Costituzionale in oppositivo

In vista del referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra loro, Gad Lerner si distingue come sostenitore del “no”, contribuendo a interpretare il voto come un’opportunità di confronto e riflessione. La campagna, avviata dal Governo Meloni e dal Ministro Nordio, continua a suscitare interesse e discussioni, evidenziando l'importanza di un dibattito informato e responsabile sul tema.

Con il passare del tempo la campagna referendaria sulla riforma della giustizia, varata dal Governo Meloni e dal Ministro Nordio, vede schierarsi nuovi protagonisti. Sia il fronte del “sì” che il fronte del “no” si arricchiscono ogni giorno di persone più o meno note, autorevoli e competenti che invitano i cittadini a votare per la conferma o per la bocciatura della riforma. A sostenere le ragioni del sì sono scesi in campo nelle ultime ore la compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti e l’ex procuratore antimafia di Torino, Antonio Rinaudo. A dire no, invece, esponenti dell’intellighenzia che alberga nel mondo dell’informazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

