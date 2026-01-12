Giunta Decaro eletti foggiani in attesa della ' chiamata'

Dopo la proclamazione degli eletti, nei corridoi del Consiglio regionale si parla di una prossima nomina della Giunta Decaro. Le fonti indicano che l’attesa potrebbe concludersi a breve, segnando un passo importante nell’organizzazione politica della regione. Restano da definire i dettagli e le tempistiche ufficiali, mentre gli osservatori monitorano con attenzione gli sviluppi di questo processo.

Già da venerdì, a margine della proclamazione degli eletti, nei corridoi del Consiglio regionale, girava voce che la nomina della Giunta sarebbe stata imminente. Anche oggi sembrava solo una questione di ore, ma poi nessuno pare abbia sentito Antonio Decaro che, quantomeno, dovrebbe incassare la.

