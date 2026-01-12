Giulia Salemi le parole sull' Iran | Parlo da figlia di quell' antica civiltà | non lasciamo soli gli iraniani

Giulia Salemi si rivolge con parole rispettose e riflessive sull’Iran, sottolineando l’importanza di sostenere gli iraniani in un momento di crisi. La sua testimonianza, da figlia di un’antica civiltà persiana e donna libera, evidenzia il valore della memoria storica e del rispetto delle radici, invitando alla solidarietà e alla comprensione nei confronti di un popolo che conserva una lunga tradizione culturale.

“Parlo con voi, da figlia orgogliosa di quell'antica civiltà persiana, da donna libera, grazie al sacrificio di chi ci ha preceduto, e che un giorno spera di poter portare suo figlio, nel paese dove è cresciuta sua madre”.Giulia Salemi è un fiume in piena, mentre parla ai suoi tantissimi fan e. 🔗 Leggi su Today.it

