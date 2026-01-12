Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta sempre al collo

Giulia De Lellis indossa frequentemente un ciondolo a forma di fagiolo, un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. In questo articolo, esploreremo il significato simbolico di questo gioiello e il motivo per cui la influencer lo porta sempre con sé, offrendo una spiegazione chiara e diretta.

Avete notato che Giulia De Lellis non si separa mai da un ciondolo a forma di fagiolino? Ecco qual è il significato simbolico del gioiello.

