Gita al faro – visita al faro di Bari

Domenica 18 gennaio alle ore 10.30, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante, organizziamo una visita al Faro di Bari. Costruito nel 1869, questo storico faro rappresenta un importante simbolo della città. Un’occasione per conoscere la sua storia e ammirare da vicino questa testimonianza della tradizione marittima di Bari. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a scoprire un angolo di storia e cultura locale.

Domenica 18 gennaio – ore 10.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Gita al faro – visita al faro di Bari Leggi anche: Gita al faro - visita al faro di Bari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gita al faro - Dopo un accurato restauro, affidato all’architetto Giuseppe Di Vita, Itinera Studio Associato, il progetto ha trasformato il ... living.corriere.it The poor girl met a kind woman who gave her a house and a job Isola di MARÈTTIMO, anni '60 "Gita al Castello" o al Faro () - facebook.com facebook

