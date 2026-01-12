La Polizia di Stato, insieme alle forze di pubblica sicurezza, ha effettuato controlli nei circoli ricreativi di Taranto, sequestrando dieci apparecchi di intrattenimento illegali. Le operazioni, svolte nei quartieri di Paolo VI e Tamburi, mirano a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini. Questa attività si inserisce in un più ampio impegno per il contrasto all’illegalità nel settore delle attività ricreative.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Taranto, ha proceduto a numerosi e mirati controlli ai club privati ed ai circoli ricreativi ubicati nei quartieri di Paolo VI e Tamburi. Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha riscontrato in due di questi circoli la presenza di numerose persone gravate da pregiudizi penali e l’installazione di 10 apparecchi da intrattenimento non conformi alle disposizioni di legge e non collegati in rete con i Monopoli di Stato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giro di vite sui circoli ricreativi: sequestrati 10 apparecchi di intrattenimento illegali

