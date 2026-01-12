Giovanni Casile ucciso a 81 anni a colpi di pistola | è caccia al suo assassino

Giovanni Cosimo Casile, 81 anni, è deceduto presso l’ospedale di Locri nella notte del 12 gennaio, dopo essere stato ferito a colpi di pistola. La sua morte ha generato una vasta attenzione, e le autorità sono ora impegnate nelle indagini per identificare e catturare il responsabile. Restano aperti i dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sulle motivazioni che potrebbero aver portato a questo grave episodio.

