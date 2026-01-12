Giovane continua la trattativa tra Verona e Atalanta | le ultime | CMIT

Continuano le trattative tra Verona e Atalanta per il giovane giocatore, con Sogliano ancora vicino alla cessione. Nonostante l'interesse dell'Atalanta, altri club di Serie A e non solo stanno monitorando la situazione. La trattativa si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato che vedono i gialloblù impegnati in diverse plusvalenze. Restano aggiornamenti su questa vicenda, che potrebbe avere importanti sviluppi nelle prossime settimane.

Sarà l’ennesima grande plusvalenza di Sogliano, Ds degli scaligeri Giovane resta vicino all’Atalanta, anche se sul brasiliano si stanno muovendo a ltri club di Serie A e non solo. Attenzione sempre a Roma e Inter, ma al momento il club di Percassi resta davanti perché la trattativa col Verona è già in una fase avanzata. Giovane, continua la trattativa tra Verona e Atalanta: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da superare lo scoglio formula: il Verona preferirebbe cedere l’ex Corinthians a titolo definitivo, mentre l’Atalanta ragiona su un prestito con dirittoobbligo di riscatto. Per le cifre siamo invece sui 1820 milioni bonus inclusi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

